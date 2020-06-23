En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,06 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,46 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,06 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,46 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019197 -2,06 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,088691 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,145640 -0,30 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077846 -0,26 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103963 -0,25 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079983 -0,24 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118970 -0,24 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117697 -0,24 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,080929 -0,23 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081939 -0,22 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA