En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettireni yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettireni yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün kaybettiren fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013484 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA