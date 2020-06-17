En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettireni yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
17.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:12
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettireni yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013484
|-0,01
Kaynak: AA