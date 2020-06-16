En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,52 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 1,37 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,52 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 1,37 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036436 -2,84 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,085786 -1,52 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,140836 -1,37 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,078205 -1,35 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,098224 -1,33 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033631 -1,21 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024494 -0,95 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040206 -0,95 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040732 -0,94 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,036948 -0,94 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA