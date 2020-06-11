En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,24 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,24 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033273 -0,56 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084198 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063216 -0,16 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018874 -0,10 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013523 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,055995 -0,05 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103453 -0,05 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,065222 -0,05 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076930 -0,05 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076899 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA