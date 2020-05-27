En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,96 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,83 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,96 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,83 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033940 -1,96 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,076231 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,137273 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,095312 -0,77 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,043164 -0,62 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,078034 -0,58 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075612 -0,57 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,082463 -0,54 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033247 -0,51 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072357 -0,51 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA