En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,43 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,25 ile "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,43 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,25 ile "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029930 -1,88 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034306 -1,43 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012571 -1,25 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024690 -1,25 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039684 -1,25 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040482 -1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041037 -1,24 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042237 -1,24 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,039240 -1,24 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037180 -1,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA