En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 1,32 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,30 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.