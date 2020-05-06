En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.