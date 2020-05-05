En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,33 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,77 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.