En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,96 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,60 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.