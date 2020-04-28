En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,025088 -0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041697 -0,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040317 -0,57 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041132 -0,57 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044491 -0,57 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039484 -0,57 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012784 -0,57 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042912 -0,57 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025313 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040441 -0,57 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA