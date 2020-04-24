En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,18 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,17 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,10 ile "NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,18 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,17 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,10 ile "NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün kaybettiren 3 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,038068 -0,18 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,017259 -0,17 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015885 -0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA