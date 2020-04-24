En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,18 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,17 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,10 ile "NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF" oldu.
24.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:52
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,18 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,17 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,10 ile "NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 3 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,038068
|-0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,017259
|-0,17
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015885
|-0,10
Kaynak: AA