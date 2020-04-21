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Aviva, Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,90 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

21.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:36
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,90 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033779 -1,34
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029807 -1,02
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024314 -0,90
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039068 -0,90
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040408 -0,90
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039822 -0,90
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,043139 -0,90
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012400 -0,90
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041553 -0,89
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024527 -0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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