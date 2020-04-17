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Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,57 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,54 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

17.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:56
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,57 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,54 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028742 -0,85
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017906 -0,57
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016502 -0,54
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016351 -0,52
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017534 -0,52
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016373 -0,50
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017417 -0,50
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017465 -0,48
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016738 -0,46
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017297 -0,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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