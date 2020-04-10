En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,47 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
10.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:52
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,47 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
BES fonları içinde günün tek kaybettiren fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023659
|-0,47
Kaynak: AA