En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,47 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,47 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu. BES fonları içinde günün tek kaybettiren fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023659 -0,47 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA