En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,22 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 1,11 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF ve yüzde 1,03 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,22 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 1,11 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF ve yüzde 1,03 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053226 -1,22 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065170 -1,11 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010620 -1,03 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068319 -1,01 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099927 -0,88 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,071775 -0,88 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088178 -0,87 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,068069 -0,87 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,038392 -0,84 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029084 -0,83 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA