En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,90 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF", "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,90 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF", "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017294 -1,90 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016280 -1,90 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016133 -1,90 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017708 -1,80 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016567 -1,79 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017289 -1,76 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017955 -1,71 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017105 -1,71 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,017604 -1,70 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017261 -1,63 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA