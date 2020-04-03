En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,97 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,83 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,97 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,83 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038457 -1,00 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010764 -0,97 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054499 -0,83 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,064394 -0,82 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066370 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,115538 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,101504 -0,81 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,072863 -0,80 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069714 -0,80 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089553 -0,80 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA