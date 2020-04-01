En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,05 ile "Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF", yüzde 0,31 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,28 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,05 ile "Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF", yüzde 0,31 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,28 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013608 -3,05 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033300 -0,31 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015630 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,037868 -0,27 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,041726 -0,14 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019138 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057612 -0,11 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,060272 -0,11 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040207 -0,10 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032182 -0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA