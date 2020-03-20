En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 3,32 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 3,30 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 3,32 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 3,30 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033850 -4,37 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016406 -3,32 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016258 -3,30 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017423 -3,29 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027707 -3,24 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017845 -3,21 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017372 -3,20 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018062 -3,07 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017435 -3,01 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017017 -2,96 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA