En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 9,49 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 9,01 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 7,50 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 9,49 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 9,01 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 7,50 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025034 -9,49 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026391 -9,01 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040487 -7,50 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098031 -7,42 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060021 -7,41 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073271 -7,39 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064289 -7,08 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063912 -7,08 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022052 -7,00 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022169 -6,88 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA