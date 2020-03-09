En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,69 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,68 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,69 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,68 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031379 -3,11 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037260 -2,69 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048622 -2,68 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030693 -2,64 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032562 -2,51 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,064751 -2,32 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075636 -2,31 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,075190 -2,31 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,121868 -2,26 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,084505 -2,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA