En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,69 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,68 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.
09.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:36
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,69 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,68 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031379
|-3,11
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037260
|-2,69
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,048622
|-2,68
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030693
|-2,64
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032562
|-2,51
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,064751
|-2,32
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075636
|-2,31
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,075190
|-2,31
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,121868
|-2,26
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,084505
|-2,18
Kaynak: AA