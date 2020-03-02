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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,55 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 4,23 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" oldu.

02.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:36
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,55 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 4,23 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029855 -5,42
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047681 -4,55
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,110672 -4,23
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,082722 -4,21
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073827 -4,21
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,073383 -4,20
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019405 -4,06
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020105 -4,06
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075796 -4,04
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,056906 -4,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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