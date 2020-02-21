En fazla kaybettiren BES fonları

21.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,64 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 4,12 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 4,10 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075132 -4,64 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051580 -4,12 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033186 -4,10 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066921 -3,36 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016483 -3,30 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023060 -3,19 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021295 -3,15 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083169 -3,14 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022059 -3,14 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016064 -3,08

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)