En fazla kaybettiren BES fonları

31.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:32

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,42 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,36 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,29 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,041990 -1,42 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034485 -1,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024013 -1,29 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078123 -0,83 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015732 -0,78 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015631 -0,71 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022410 -0,65 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,048750 -0,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034999 -0,46 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015641 -0,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA