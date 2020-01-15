En fazla kaybettiren BES fonları

15.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:02

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,23 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,13 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,07 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012235 -0,23 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036565 -0,13 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019173 -0,07 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017907 -0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010444 -0,04 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030537 -0,04 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046212 -0,03 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,073514 -0,03 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030022 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030766 -0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)