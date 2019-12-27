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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,11 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,05 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.

27.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:02
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,11 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,05 ile "Fiba Em. ve Hay. Port. Değ. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün kaybettiren 3 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015752 -0,22
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024422 -0,11
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016430 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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