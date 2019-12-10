En fazla kaybettiren BES fonları

10.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:32

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,43 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018000 -0,46 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018032 -0,43 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016978 -0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018054 -0,38 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018344 -0,38 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,061273 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,131151 -0,38 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,115827 -0,38 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,099949 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033040 -0,37

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)