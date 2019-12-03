En fazla kaybettiren BES fonları

03.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:28

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,15 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EY" ve yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054723 -0,44 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009730 -0,15 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012295 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042488 -0,12 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034449 -0,08 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029091 -0,03 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017476 -0,03 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017807 -0,03 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030042 -0,03 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031034 -0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)