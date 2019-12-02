En fazla kaybettiren BES fonları

02.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:38

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,43 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033115 -1,17 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038801 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,115337 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078798 -0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054966 -0,41 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,128258 -0,39 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021070 -0,38 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063634 -0,38 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084294 -0,37 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066745 -0,37

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)