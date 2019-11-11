En fazla kaybettiren BES fonları

11.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:14

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,01 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043129 -1,34 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033828 -1,34 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028223 -1,01 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030542 -0,96 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026728 -0,95 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017622 -0,86 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027821 -0,86 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031292 -0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029257 -0,85 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029327 -0,85

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)