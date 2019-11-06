En fazla kaybettiren BES fonları

06.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:36

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,13 ile "Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Den. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,04 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 9 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,015877 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Den. Değ. Gr. EYF 0,015848 -0,08 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017911 -0,04 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,014631 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017655 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,016771 -0,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059657 -0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF 0,020692 -0,01 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017704 -0,01

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)