En fazla kaybettiren BES fonları

01.11.2019 15:22

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,24 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,11 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,10 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042043 -2,24 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,089418 -2,11 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071214 -2,10 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018260 -2,09 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018936 -2,08 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,117374 -1,98 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067146 -1,97 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021228 -1,95 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066485 -1,95 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077399 -1,92

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)