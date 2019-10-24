En fazla kaybettiren BES fonları

24.10.2019 14:52

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,01 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,83 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,81 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037127 -1,01 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020904 -0,83 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037610 -0,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110383 -0,78 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066613 -0,78 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064012 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046469 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,075074 -0,71 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010023 -0,69 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060904 -0,69

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)