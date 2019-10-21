En fazla kaybettiren BES fonları

21.10.2019 14:36

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,92 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,75 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032048 -2,04 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037816 -1,92 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009989 -1,75 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017887 -1,74 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029774 -1,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029676 -1,73 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030728 -1,72 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028731 -1,72 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018214 -1,71 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031760 -1,71

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)