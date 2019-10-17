En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,22 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

17.10.2019 14:29
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,22 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,068315-1,22
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,017524-1,22
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018168-1,21
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012742-1,19
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,105025-1,16
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,024434-1,15
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,027233-1,14
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,015886-1,08
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,015370-1,07
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,041133-1,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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