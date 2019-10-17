En fazla kaybettiren BES fonları

17.10.2019 14:29

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,22 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068315 -1,22 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017524 -1,22 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018168 -1,21 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012742 -1,19 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105025 -1,16 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024434 -1,15 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027233 -1,14 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015886 -1,08 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015370 -1,07 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041133 -1,07

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)