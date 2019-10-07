En fazla kaybettiren BES fonları

07.10.2019 14:02

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,21 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.



BES fonları içinde günün tek kaybettiren fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020624 -0,21

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)