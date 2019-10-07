En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,21 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
07.10.2019 14:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,21 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
BES fonları içinde günün tek kaybettiren fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020624
|-0,21
Kaynak: AA