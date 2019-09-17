En fazla kaybettiren BES fonları

17.09.2019 14:10

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,96 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,94 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067765 -0,96 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068524 -0,96 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079164 -0,94 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,106343 -0,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059730 -0,88 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019796 -0,75 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019097 -0,74 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074536 -0,74 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,121310 -0,71 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026108 -0,67

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)