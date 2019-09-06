En fazla kaybettiren BES fonları

06.09.2019 14:26

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,26 ile "Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF", yüzde 0,19 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,08 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 6 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015900 -0,26 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016238 -0,19 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057557 -0,08 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018760 -0,05 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011846 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012857 -0,02

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)