En fazla kaybettiren BES fonları

20.08.2019 14:06

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,64 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030195 -0,85 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,112614 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028551 -0,62 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022002 -0,60 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020644 -0,58 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,087552 -0,56 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017724 -0,55 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027949 -0,54 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069264 -0,53 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018407 -0,53

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır