En fazla kaybettiren BES fonları

19.08.2019 14:36

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,62 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,56 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,12 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,038552 -1,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053542 -1,56 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020765 -1,12 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017520 -1,10 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029044 -1,09 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028304 -1,08 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027656 -1,08 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029980 -1,08 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017787 -1,07 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029047 -1,07

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)