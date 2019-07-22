En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,94 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,73 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033010 -1,45 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020008 -0,94 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038674 -0,73 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036415 -0,69 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053733 -0,69 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051723 -0,56 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035891 -0,55 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061140 -0,52 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040530 -0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050754 -0,49

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)