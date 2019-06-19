En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,45 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,38 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,33 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,45 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,38 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,33 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012372
|-0,45
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020361
|-0,38
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037060
|-0,33
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054665
|-0,28
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052431
|-0,28
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,036205
|-0,15
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,060829
|-0,14
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061871
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064666
|-0,08
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044950
|-0,08
Kaynak: AA
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