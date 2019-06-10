En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,62 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 2 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012275 -1,07 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020131 -0,62

Kaynak: AA

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