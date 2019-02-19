En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,22 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,10 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012351 -1,49 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045963 -1,22 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054482 -1,10 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024114 -1,06 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,104385 -1,05 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022333 -0,96 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027828 -0,95 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072603 -0,95 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018995 -0,93 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018295 -0,92

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)