En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 1,32 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,21 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028596 -1,35 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012822 -1,32 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012997 -1,21 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013272 -1,19 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013860 -1,18 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012921 -1,16 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013048 -1,15 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012778 -1,08 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013289 -1,07 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013145 -1,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)