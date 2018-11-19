En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,52 ile "Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 1,50 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,49 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056132 -1,52 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029071 -1,50 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043574 -1,49 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040784 -1,48 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,081949 -1,46 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,052996 -1,44 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080796 -1,41 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080141 -1,41 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053715 -1,39 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071160 -1,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)