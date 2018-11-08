En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,65 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 1,25 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 1,20 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013372 -3,65 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016525 -1,25 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013050 -1,20 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014020 -1,02 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013189 -0,89 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013292 -0,88 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028757 -0,82 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012572 -0,78 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013031 -0,76 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013079 -0,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)