En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,62 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,60 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,014725 -0,83 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013770 -0,62 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015026 -0,60 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,013693 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010183 -0,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013845 -0,56 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015163 -0,49 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015642 -0,49 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013853 -0,48 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,014654 -0,47

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)