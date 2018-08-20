En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,46 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 2,24 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 2,11 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,009903 -2,46 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010156 -2,24 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011158 -2,11 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010400 -2,05 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,010518 -2,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,010451 -2,01 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,010538 -1,99 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,023231 -1,97 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010927 -1,95 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,010759 -1,93

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)